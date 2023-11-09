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В Одесской области нашли тело несовершеннолетней на железнодорожных рельсах

9 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области нашли тело молодой девочки
Поезд на железнодорожном пути. Фото: iStock
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области было обнаружено тело 14-летней жительницы Арциза. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесщины .

Подробности следствия

Тело девочки вчера поздно вечером обнаружил машинист грузового поезда на железнодорожных путях у въезда в город.

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По словам мужчины, двигаясь в направлении станции Сарата, он сразу остановил поезд, как только заметил тело, лежавшее между путями. На место происшествия выехали сотрудники территориального подразделения полиции и судебно-медицинский эксперт.

При осмотре на теле ребенка правоохранители обнаружили телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и повреждения ноги. Для установления причины смерти девочки тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

Ранее мы писали, что в пределах села Волковское, которое находится в Одесской области, произошла авария. 41-летний водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП пострадали два человека.

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