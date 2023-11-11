Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Смертельная авария на трассе в Одесской области — подробности arrow

Смертельная авария на трассе в Одесской области — подробности

11 ноября 2023 17:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Смертельная авария на трассе в Одесской области — подробности
Фото: ГУНП в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На автотрассе, связывающей Одессу, Мелитополь и Новоазовск, произошла смертельная авария: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Детали аварии

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, двигаясь из Одессы в направлении Доброслава, не справился с управлением на скользкой дороге после дождя. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который двигался в противоположном направлении. В результате удара "Toyota Corolla" получила значительные повреждения, а один из ее фрагментов задел следовавший позади легковой автомобиль "Geely".

Поврежден в результате аварии грузовик. Фото: ГУНП в Одесской области

Погибшие и пострадавшие в результате аварии

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легковушки "Toyota Corolla" и его пассажирка. У водителя грузовика повреждена нога, его доставили в больницу. Еще два человека — мужчина и женщина из легковушки "Geely", к счастью, не пострадали.

Поврежденный в результате аварии автомобиль "Toyota Corolla". Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, СОГ и группа реагирования патрульной полиции территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера мы сообщали, что в СМИ распространяется информация, по которой в Одессе столкнулись машины криминальной и патрульной полиции. В результате аварии есть пострадавшие.

Добавим, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Измаиле Одесской области. Сейчас известно, что водитель под хмельком сбил девятилетнего ребенка, когда та переходила дорогу. К сожалению, ребенок впоследствии скончался в реанимации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме