Смертельная авария на трассе в Одесской области — подробности

Фото: ГУНП в Одесской области

На автотрассе, связывающей Одессу, Мелитополь и Новоазовск, произошла смертельная авария: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Детали аварии

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля Toyota Corolla, двигаясь из Одессы в направлении Доброслава, не справился с управлением на скользкой дороге после дождя. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, который двигался в противоположном направлении. В результате удара "Toyota Corolla" получила значительные повреждения, а один из ее фрагментов задел следовавший позади легковой автомобиль "Geely".

Поврежден в результате аварии грузовик. Фото: ГУНП в Одесской области

Погибшие и пострадавшие в результате аварии

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легковушки "Toyota Corolla" и его пассажирка. У водителя грузовика повреждена нога, его доставили в больницу. Еще два человека — мужчина и женщина из легковушки "Geely", к счастью, не пострадали.

Поврежденный в результате аварии автомобиль "Toyota Corolla". Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, СОГ и группа реагирования патрульной полиции территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, вчера мы сообщали, что в СМИ распространяется информация, по которой в Одессе столкнулись машины криминальной и патрульной полиции. В результате аварии есть пострадавшие.

Добавим, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Измаиле Одесской области. Сейчас известно, что водитель под хмельком сбил девятилетнего ребенка, когда та переходила дорогу. К сожалению, ребенок впоследствии скончался в реанимации.