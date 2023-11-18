На трассе Одесса — Рени наблюдаются незначительные пробки — подробности

Трасса Одесса — Рени. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро 18 ноября наблюдаются небольшие транспортные пробки на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Однако, если выбираете маршрут в Румынию через Орловку, ситуация здесь более усложнена.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, как обычно, несколько усложнено движение перед КПП, расположенное за селом Маяки. На Google Maps этот участок постепенно краснеет. Сейчас отмечается более двух километров пробки. Дорога в Паланку займет более часа.

Пробки на КПП за Маяками. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На выезд из Украины в Румынию ситуация хуже. Там наблюдается затрудненное движение на двух участках: возле села Сарата и на объездной дороге Измаила. Время на дорогу займет более четырех часов.

Пробки возле Сараты. Фото: скриншот

Пробки на объездной дороге Измаила. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области продолжается ремонт одной из ключевых дорог региона М-15 Одесса — Рени (на Бухарест). Возможно усложнение движения возле села Холмское из-за возобновления железнодорожного переезда.

Также мы писали, что 15 ноября неподалеку от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.