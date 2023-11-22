Очереди на границе Одесской области сегодня, 22 ноября

Карта маршрута от Одессы до Орловки. Фото: скриншот

На утро 22 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. А вот на Румынской границе ситуация несколько тяжелее — на трассе М-15 растет количество машин в пределах Измаила.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По сравнению с предыдущими днями, на трассе в Молдову пробка составляет менее километра. Сейчас дорога в молдавское КПП займет всего 1 час и 17 минут. Кроме того, есть трудности движения в транзитной зоне.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

А вот ситуация на украинско-румынской границе несколько хуже. В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Измаила. Также на картах есть отметка о сильно усложненном движении возле Сараты. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15. А сама дорога в КПП составит 4 часа 26 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Украина 1 декабря 2023 г. перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.