Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині

Авто стоять у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 30 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин біля Маяк та неподалік від Петродолинського. До румунського кордону сьогодні також буде добиратися простіше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Сьогодні дорога на Паланку частково вільна, зберігаються затори біля пунктів пропуску на кордоні. Наразі до Молдови можна доїхати за 1 годину 12 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати та Ізмаїла. Дороги на півдні сьогодні більш вільні. Шлях до Орлівки займе 4 години та 25 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, як безпечно керувати автомобілем у снігопад. Для багатьох автомобілістів зимою настає кошмар, особливо коли починаються снігопади. Незалежно від досвіду водіння та стажу за кермом, експерти радять утримуватися від поїздок на машині під час складних умов. Якщо ж їхати конче потрібно, то насамперед слід завчасно подбати про зимові покришки на колесах авто.