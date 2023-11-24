Сильно ускладнений рух на кордонні — ситуація на трасі Одеса-Рені

Черги з автівок на кордоні. Фото: УНІАН

Станом на ранок 24 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин у межах Нижньодністровського національного природного парку, наразі затор там складає понад один кілометр. А от на Румунському кордоні ускладнений рух у межах Сафʼян. Дістатися до КПП сьогодні буде складніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Порівняно із попередніми днями, на трасі до Молдови затор становить майже 2 кілометри. Наразі дорога до молдавського КПП займе 1 годину та 24 хвилини. Крім того, є труднощі руху у транзитній зоні через погіршення погодних умов.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Ізмаїла та Саф'ян. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15 та ожеледицею на дорогах. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 36 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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