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Сильно ускладнений рух на кордонні — ситуація на трасі Одеса-Рені

24 листопада 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сильно ускладнений рух на кордонні — ситуація на трасі Одеса-Рені
Черги з автівок на кордоні. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 24 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин у межах Нижньодністровського національного природного парку, наразі затор там складає понад один кілометр. А от на Румунському кордоні ускладнений рух у межах Сафʼян. Дістатися до КПП сьогодні буде складніше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Порівняно із попередніми днями, на трасі до Молдови затор становить майже 2 кілометри. Наразі дорога до молдавського КПП займе 1 годину та 24 хвилини. Крім того, є труднощі руху у транзитній зоні через погіршення погодних умов.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Ізмаїла та Саф'ян. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15 та ожеледицею на дорогах. А сама дорога до КПП становитиме 4 години 36 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, що українцям не доведеться навчатися в автошколі для складання теорії. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів деталі.

Також ми писали, що Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про важливу послугу в ''Дії'' для водіїв, що доступна з 15 листопада. Так, українці можуть замовити нове водійське посвідчення, яке доставлять до потрібного вам відділення Укрпошти.

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