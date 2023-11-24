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Сильно усложненное движение на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени

24 ноября 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сильно усложненное движение на границе — ситуация на трассе Одесса-Рени
Очереди из автомобилей на границе. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 24 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, пробка там составляет более одного километра. А вот на Румынской границе затруднено движение в пределах Сафьяна. Добраться до КПП сегодня будет сложнее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По сравнению с предыдущими днями, на трассе в Молдову пробка составляет почти 2 километра. Теперь дорога в молдавское КПП займет 1 час и 24 минуты. Кроме того, есть трудности движения в транзитной зоне из-за ухудшения погодных условий.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Измаила и Сафьян. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15 и гололедицей на дорогах. А сама дорога в КПП будет составлять 4 часа 36 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, что украинцам не придется учиться в автошколе для составления теории. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о деталях.

Также мы писали, что Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о важной услуге в ''Дії'' для водителей, доступной с 15 ноября. Да, украинцы могут заказать новое водительское удостоверение, которое доставят в нужное вам отделение Укрпочты.

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