Очереди на границе — какая ситуация с КПП в Одесской области

Автомобиль стоит в очереди на границе. Фото: ГНСУ

На утро 30 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин возле Маяк и неподалеку от Петродолинского. До румынской границы сегодня тоже будет добираться проще.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сегодня дорога на Паланку частично свободна, хранятся пробки возле пунктов пропуска на границе. В Молдову можно доехать за 1 час 12 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты и Измаила. Дороги на юге сегодня более свободны. Путь в Орловку займет 4 часа и 25 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, мы писали, как безопасно управлять автомобилем в снегопад. Для многих автомобилистов зимой наступает кошмар, особенно когда начинаются снегопады. Независимо от опыта вождения и стажа за рулем эксперты советуют воздерживаться от поездок на машине во время сложных условий. Если же ехать очень нужно, то в первую очередь следует заблаговременно позаботиться о зимних покрышках на колесах авто.