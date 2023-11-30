Очереди на границе — какая ситуация с КПП в Одесской области
На утро 30 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин возле Маяк и неподалеку от Петродолинского. До румынской границы сегодня тоже будет добираться проще.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сегодня дорога на Паланку частично свободна, хранятся пробки возле пунктов пропуска на границе. В Молдову можно доехать за 1 час 12 минут.
Пробки на Орловке
В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты и Измаила. Дороги на юге сегодня более свободны. Путь в Орловку займет 4 часа и 25 минут.
Интересно водителям
Напомним, мы писали, как безопасно управлять автомобилем в снегопад. Для многих автомобилистов зимой наступает кошмар, особенно когда начинаются снегопады. Независимо от опыта вождения и стажа за рулем эксперты советуют воздерживаться от поездок на машине во время сложных условий. Если же ехать очень нужно, то в первую очередь следует заблаговременно позаботиться о зимних покрышках на колесах авто.
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