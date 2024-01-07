Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 7 січня

Карта заторів на КПП "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 7 січня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону спостерігаються незначні затори. До Румунії також добратися наразі нескладно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні менш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається. Однак все ж варто зважати на нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах села Кирнички. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні чотири години 17 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, в Україні із січня поточного року підвищуються деякі податки для водіїв. Йдеться про розмір ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за першу державну реєстрацію авто.

Додамо, що упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.