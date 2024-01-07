Очереди на границе — какая ситуация с КПП на Одесчине вечером 7 января

Карта пробок на КПП "Паланка - Маяки - Удобное". Фото: скриншот

На сегодняшний вечер, 7 января, появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса – Рени в сторону молдавской границы наблюдаются незначительные пробки. В Румынию тоже добраться пока несложно.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" есть пробка в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня менее часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей тоже не наблюдается. Однако все же следует учитывать нестабильную работу электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах села Кирнички. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня четыре часа 17 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, в Украине с января этого года повышаются некоторые налоги для водителей. Речь идет о размере ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование за первую государственную регистрацию авто.

Добавим, что 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.