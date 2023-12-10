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Черги на кордоні — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені

10 грудня 2023 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені
Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 10 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затор у межах Нижньодністровського природного парку. До Румунського кордону добратися теж буде не важко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. Ця ділянка поступово червонішає. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише годину. На самому кордоні також недовго доведеться постояти в черзі, наразі там машин небагато. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от щоб дістатися до Румунії, доведеться постояти у заторі ще й у Татарбунарах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Татарбунар і в Саф'янах. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У суботу, 9 грудня, середні ціни на дизпальне, автогаз та бензин в Україні знову істотно знизилися. Навіть вартість автогазу після досить тривалого підвищення наразі знизилася. Найбільше здешевшав A-92 — в середньому більш ніж на 70 копійок.

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