Очереди на границе — какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени
По состоянию на утро 10 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. До Румынской границы добраться тоже не составит труда.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего час. На самой границе тоже недолго придется постоять в очереди, пока там машин немного.
Пробки на Орловке
А вот чтобы добраться до Румынии, придется постоять в пробке еще и в Татарбунарах. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Татарбунар и в Сафьянах. Путешествие на дунайскую границу будет всего 4 часа.
Интересно водителям
Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более 70 копеек.
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