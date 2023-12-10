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Очереди на границе — какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени

10 декабря 2023 10:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очереди на границе — какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени
Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка — Маяки — Удобное. Фото: онлайн-камеры
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 10 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. До Румынской границы добраться тоже не составит труда.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. Этот участок постепенно краснеет. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего час. На самой границе тоже недолго придется постоять в очереди, пока там машин немного.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот чтобы добраться до Румынии, придется постоять в пробке еще и в Татарбунарах. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Татарбунар и в Сафьянах. Путешествие на дунайскую границу будет всего 4 часа.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более 70 копеек.

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