Черги на кордоні — на Одещині зʼявився новий варіант обʼїзду

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 29 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається дуже велике скупчення машин біля Маяк та у транзитній зоні на молдавському боці. До румунського кордону сьогодні також доведеться довше добиратися через негоду, яка вирує на півдні Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Сьогодні пряма дорога на Паланку залишається частково заметена снігом, тож дістатися цим шляхом буде важче, ніж зазвичай. Дорога займе майже 2 години. Однак, є альтернативний варіант обʼїзду через Широку Балку та Теплодар. Цей шлях скоротить час до 1 години 32 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Дороги на півдні стають все більш червоні, тож радимо утриматися від далеких поїздок. Шлях до Орлівки займе 5 годин та 6 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, як безпечно керувати автомобілем у снігопад. Для багатьох автомобілістів зимою настає кошмар, особливо коли починаються снігопади. Незалежно від досвіду водіння та стажу за кермом, експерти радять утримуватися від поїздок на машині під час складних умов. Якщо ж їхати конче потрібно, то насамперед слід завчасно подбати про зимові покришки на колесах авто.