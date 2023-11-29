Очереди на границе — в Одесской области появился новый вариант объезда
На утро 29 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается очень большое скопление машин возле Маяк и в транзитной зоне на молдавской стороне. До румынской границы сегодня также придется дольше добираться из-за непогоды, бушующей на юге Одесщины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сегодня прямая дорога на Паланку остается частично заметена снегом, так что добраться по этому пути будет труднее, чем обычно. Дорога займет около 2 часов. Однако есть альтернативный вариант объезда через Широкую Балку и Теплодар. Этот путь сократит время до 1 часа 32 минут.
Пробки на Орловке
В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Дороги на юге становятся все краснее, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок. Путь в Орловку займет 5 часов и 6 минут.
Интересно водителям
Напомним, мы писали, как безопасно управлять автомобилем в снегопад. Для многих автомобилистов зимой наступает кошмар, особенно когда начинаются снегопады. Независимо от опыта вождения и стажа за рулем эксперты советуют воздерживаться от поездок на машине во время сложных условий. Если же ехать очень нужно, то в первую очередь следует заблаговременно позаботиться о зимних покрышках на колесах авто.
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