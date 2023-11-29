Очереди на границе — в Одесской области появился новый вариант объезда

Очереди на границе. Фото: ГНСУ

На утро 29 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается очень большое скопление машин возле Маяк и в транзитной зоне на молдавской стороне. До румынской границы сегодня также придется дольше добираться из-за непогоды, бушующей на юге Одесщины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сегодня прямая дорога на Паланку остается частично заметена снегом, так что добраться по этому пути будет труднее, чем обычно. Дорога займет около 2 часов. Однако есть альтернативный вариант объезда через Широкую Балку и Теплодар. Этот путь сократит время до 1 часа 32 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Дороги на юге становятся все краснее, поэтому советуем воздержаться от дальних поездок. Путь в Орловку займет 5 часов и 6 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, мы писали, как безопасно управлять автомобилем в снегопад. Для многих автомобилистов зимой наступает кошмар, особенно когда начинаются снегопады. Независимо от опыта вождения и стажа за рулем эксперты советуют воздерживаться от поездок на машине во время сложных условий. Если же ехать очень нужно, то в первую очередь следует заблаговременно позаботиться о зимних покрышках на колесах авто.