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Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні на Одещині

1 грудня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні на Одещині
Авто у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 1 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається незначне скупчення машин у межах Маяк та Нижньодністровського національного природного парку.

До румунського кордону сьогодні також буде добиратися простіше. 

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Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Сьогодні, 1 грудня, спостерігаються звичні черги на КПП у межах України та у транзитній зоні. Дорога до Молдови займе 1 годину 23 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Татарбунар та Ізмаїла. Дороги на півдні сьогодні більш вільні, на півдні скупчення авто залишаються. Шлях до Орлівки займе 4 години та 30 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Більшість міських машин зимують на відкритих майданчиках, в умовах високої вологи. Тому навесні доведеться робити ретельні та витратні профілактичні процедури. В іншому випадку автомобіль може серйозно постраждати.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.

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