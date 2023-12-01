Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня на Одесчине

Автомобиль в очереди на границе. Фото: ГНСУ

На утро 1 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается незначительное скопление машин в пределах Маяк и Нижнеднестровского национального природного парка.

До румынской границы сегодня тоже будет добираться проще.

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Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

Сегодня, 1 декабря, наблюдаются привычные очереди на КПП в пределах Украины и транзитной зоне. Дорога в Молдову займет 1 час 23 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Татарбунар и Измаила. Дороги на юге сегодня более свободны, на юге скопления авто остаются. Путь в Орловку займет 4 часа и 30 минут.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Интересно водителям

Большинство городских машин зимуют на открытых площадках в условиях высокой влаги. Поэтому весной придется делать тщательные и затратные профилактические процедуры. В противном случае автомобиль может серьезно пострадать.

Раньше мы писали, какие вещи должны быть в багажнике автомобиля каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.