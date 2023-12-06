Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені
Станом на ранок 6 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також рух дещо ускладнено на виїзді з самої Одеси.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Дорога до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 13 хвилин.
Затори на Орлівку
А от до Румунії наразі дістатися легше. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Сафʼян та Баштанівки. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 27 хвилин. Окрім того, пропонується альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.
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