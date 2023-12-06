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Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені

6 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені
Дорога від Одеси до Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 6 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також рух дещо ускладнено на виїзді з самої Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Дорога до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 13 хвилин.  

Затори на Паланку. Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от до Румунії наразі дістатися легше. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Сафʼян та Баштанівки. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 27 хвилин. Окрім того, пропонується альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, про ТОП-21 найпопулярніших автобрендів в Україні у листопаді 2023 року. Попри проблеми на кордоні з Польщею, які істотно вплинули на імпорт нових авто в Україну, та досить ранній початок снігового сезону, дилери спромоглися реалізувати в листопаді 5482 нових авто. Цей результат лише на 172 легковики менший за попереднє рекордне досягнення з продажу автомобілів у жовтні.

Раніше ми розповіли, що для України став доступний імпорт мікроелектрокара Microlino. Мікроавто є чимсь середнім між скутером та електромобілем й призначене для їзди по місту.

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