Очереди на границе Украины – какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени

Дорога от Одессы до Паланки. Фото: скриншот

На утро 6 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также движение несколько усложнено на выезде из самой Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдавской стороне. Дорога в Паланку будет составлять сегодня 1 час 13 минут.

Пробки на Паланку. Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот в Румынию пока добраться легче. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Баштановки. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 27 минут. Кроме того, предлагается альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали о ТОП-21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года. Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.

Ранее мы рассказали, что для Украины стал доступен импорт микроэлектрокара Microlino. Микроавто является чем-то средним между скутером и электромобилем и предназначено для езды по городу.