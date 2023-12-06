Очереди на границе Украины – какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени
На утро 6 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также движение несколько усложнено на выезде из самой Одессы.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдавской стороне. Дорога в Паланку будет составлять сегодня 1 час 13 минут.
Пробки на Орловке
А вот в Румынию пока добраться легче. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Баштановки. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 27 минут. Кроме того, предлагается альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы.
Больше об авто
Напомним, мы писали о ТОП-21 самых популярных автобрендов в Украине в ноябре 2023 года. Несмотря на проблемы на границе с Польшей, существенно повлиявшие на импорт новых авто в Украину, и довольно раннее начало снежного сезона, дилеры смогли реализовать в ноябре 5482 новых авто. Этот результат лишь на 172 легковушки меньше предыдущего рекордного достижения по продаже автомобилей в октябре.
Ранее мы рассказали, что для Украины стал доступен импорт микроэлектрокара Microlino. Микроавто является чем-то средним между скутером и электромобилем и предназначено для езды по городу.
Читайте Новини.LIVE!