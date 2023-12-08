Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені

Авто у черзі на кордоні. Фото: ДПСУ

Станом на ранок 8 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано трикілометровий затор у межах Нижньодністровського природного парку. Також є затор на молдавській митниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от щоб дістатися до Румунії, доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються значні затори біля Сарати та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 30 хвилини. Окрім того, пропонується альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови, однак він на годину довший.

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

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