Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса-Рені
Станом на ранок 8 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано трикілометровий затор у межах Нижньодністровського природного парку. Також є затор на молдавській митниці.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 12 хвилин.
Затори на Орлівку
А от щоб дістатися до Румунії, доведеться постояти у заторах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються значні затори біля Сарати та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 30 хвилини. Окрім того, пропонується альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови, однак він на годину довший.
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