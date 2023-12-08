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Очереди на границе Украины — какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени

8 декабря 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе Украины — какая ситуация сейчас на трассе Одесса-Рени
Автомобиль в очереди на границе. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 8 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована трехкилометровая пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. Также есть пробка на молдовской таможне.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдовской стороне. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 12 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот чтобы добраться до Румынии, придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются значительные пробки возле Сараты и Измаила. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 30 минут. Кроме того, предлагается альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы, однако он на час дольше.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

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Напомним, мы писали, что японский конкурент Skoda Fabia и Peugeot 208 обойдется в 12 тыс. долларов. Suzuki Motor Corporation начнет продажи нового компактного хэтчбека В-класса Swift в Японии с середины декабря 2023-го, а с весны следующего года — в Европе. Автомобиль будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

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