Черги на кордоні з Молдовою та Румунією на Одещині

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені
Увечері 10 січня рух трасою Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії знову ускладнений. Найбільші затори фіксуються перед пунктом пропуску "Паланка".
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
На трасі Одеса-Рені водії масово застрягли в районі села Великий Дальник, за Маяками та перед контрольно-пропускним пунктом, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку.
Черга перед КПП сягає майже понад кілометр. Ділянка дороги на картах позначена червоним кольором, що свідчить про майже повну зупинку руху. Перед самим пунктом пропуску ситуація також напружена — машини просуваються повільно.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
