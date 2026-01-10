Черги на кордоні з Молдовою та Румунією на Одещині

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 10 січня рух трасою Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії знову ускладнений. Найбільші затори фіксуються перед пунктом пропуску "Паланка".

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені водії масово застрягли в районі села Великий Дальник, за Маяками та перед контрольно-пропускним пунктом, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку.

Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Черга перед КПП сягає майже понад кілометр. Ділянка дороги на картах позначена червоним кольором, що свідчить про майже повну зупинку руху. Перед самим пунктом пропуску ситуація також напружена — машини просуваються повільно.

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

