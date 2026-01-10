Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 17:14
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією на Одещині
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Увечері 10 січня рух трасою Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії знову ускладнений. Найбільші затори фіксуються перед пунктом пропуску "Паланка".

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На трасі Одеса-Рені водії масово застрягли в районі села Великий Дальник, за Маяками та перед контрольно-пропускним пунктом, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку.

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Черга перед КПП сягає майже понад кілометр. Ділянка дороги на картах позначена червоним кольором, що свідчить про майже повну зупинку руху. Перед самим пунктом пропуску ситуація також напружена — машини просуваються повільно.

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, українка домоглася заборони в'їзду прихильнику Путіна. Також ми писали, що житель Мукачева організував молодику втечу за кордон.

Одеса Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації