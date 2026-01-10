Очереди на границе с Молдовой и Румынией в Одесской области

Очереди на границе с Молдовой — где пробки на трассе Одесса-Рени
Вечером 10 января движение по трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии снова затруднено. Наибольшие пробки фиксируются перед пунктом пропуска "Паланка".
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
На трассе Одесса-Рени водители массово застряли в районе села Большой Дальник, за Маяками и перед контрольно-пропускным пунктом, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального парка.
Очередь перед КПП достигает почти более километра. Участок дороги на картах обозначен красным цветом, что свидетельствует о почти полной остановке движения. Перед самим пунктом пропуска ситуация также напряженная — машины продвигаются медленно.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунар и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
