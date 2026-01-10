Видео
Главная Одесса Очереди на границе с Молдовой — где пробки на трассе Одесса-Рени

Очереди на границе с Молдовой — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 17:14
Очереди на границе с Молдовой и Румынией в Одесской области
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вечером 10 января движение по трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии снова затруднено. Наибольшие пробки фиксируются перед пунктом пропуска "Паланка".

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На трассе Одесса-Рени водители массово застряли в районе села Большой Дальник, за Маяками и перед контрольно-пропускным пунктом, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Очередь перед КПП достигает почти более километра. Участок дороги на картах обозначен красным цветом, что свидетельствует о почти полной остановке движения. Перед самим пунктом пропуска ситуация также напряженная — машины продвигаются медленно.

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунар и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.

Черги на кордоні з Молдовою — де є затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, украинка добилась запрета въезда стороннику Путина. Также мы писали, что житель Мукачево организовал молодому человеку побег за границу.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
