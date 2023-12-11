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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

11 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 11 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та Нижньодністровського природного парку. На півдні регіону трафік не щільний, тож Румунського кордону дістатися буде не важко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні доведеться постояти в черзі, наразі там спостерігається скупчення машин.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 8 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, на диво, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігається незначний затор біля Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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