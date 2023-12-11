Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на Одесчине

Очереди на границе. Фото: ГНСУ

По состоянию на утро 11 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и Нижнеднестровского природного парка. На юге региона трафик не плотный, поэтому Румынской границы добраться не составит труда.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас есть небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе придется постоять в очереди, пока там наблюдается скопление машин. Путешествие до Паланки продлится сегодня всего 1 час 8 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, на удивление, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдается незначительная пробка возле Сафьян. Путешествие на дунайскую границу будет длиться всего 4 часа.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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