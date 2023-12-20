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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

20 грудня 2023 07:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині
Затори біля Орлівки. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок 20 грудня на виїзді з України до Румунії зафіксовані незначні затори у межах Саф'ян та Броски. На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" скупчення машин також не спостерігається, тож дістатися до Молдови можна досить швидко. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні заторів не зафіксовано зовсім.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 7 хвилин.

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Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, не потрібно стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Саф'ян та Броски, проте це не впливає на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме лише 4 години 22 хвилини. 

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Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, в Україні з'явився бюджетний електромобіль Toyota bZ3 з величезним запасом ходу. Вироблений в Китаї електричний седан Toyota bZ3 доступний в Україні завдяки сірому імпорту, так само як і популярний в нашій країні електричний кросовер Volkswagen ID.4. Електромобіль виробляється в кооперації з компанією BYD.

Раніше ми розповіли, що названі найнадійніші вживані автомобілі віком від 2 до 13 років. Німецькі експертний концерн TÜV Sud проаналізував дані техогляду 10 млн автомобілів, на основі чого склав рейтинг найнадійніших моделей машин. Актуальність дослідження полягає в тому, що середній вік автопарку в Німеччині досяг нового історичного максимуму — 10 років.

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