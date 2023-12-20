Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация в Одесской области

Пробки возле Орловки. Фото: скриншот

На утро 20 декабря на выезде из Украины в Румынию зафиксированы незначительные пробки в пределах Сафьян и Броски. На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" скопления машин также не наблюдается, поэтому добраться до Молдовы можно довольно быстро.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пробок не зафиксировано совсем. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 7 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Сегодня, чтобы добраться до Румынии, не нужно стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сафьян и Броски, однако это не влияет на трафик. Путешествие к дунайской границе будет длиться всего 4 часа 22 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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