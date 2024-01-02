Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — ситуація на Одещині

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Станом на ранок 2 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону спостерігаються незначні затори на молдовському боці. А от поїздка до Румунії сьогодні триватиме менш як чотири години.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор перед молдавським КПП та у межах національного природного парку. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину та 3 хвилини, однак можуть бути затримки на кордоні через перевірку документів.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин лише у межах Сарати, Сафʼян та Татарбунар. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 15 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, ми писали, що на трасах Одещини зʼявилися нові камери фіксації руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону.

Також ми розповіли, що з 1 січня 2024 року суттєво подорожчали реєстрація авто та послуги СЦ МВС. Українським автолюбителям від початку нового, 2024 року доведеться платити значно більше за першу реєстрацію автомобіля та за низку послуг сервісних центрів МВС. Наприклад, ціна складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія зросла у 32 рази.