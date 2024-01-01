На трасах Одещини зʼявилися нові камери фіксації руху — де саме

Камера фіксації руху на дорозі. Фото: Главком

Від сьогодні в Одесі та області почали діяти нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Де запрацювали камери

96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу — селище Монаші,

120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу — селище Михайлівка,

364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу — Одеса.

Зазначимо, що загалом на автошляхах в України з 1 січня запрацює п’ятдесят нових автофіксаторів. Тридцять один прилад почне фіксування вперше, а дев’ятнадцять відновлять свою роботу.

Де знайти камери фотофіксації на дорозі

Перелік усіх камер є у відкритому доступі, зокрема на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Водія авто про наявність камери попереджає відповідний знак.

Обмеження швидкості в Україні

У пішохідній (житловій) зоні — 20 км/год.

У населених пунктах (містах) дозволено максимальну швидкість руху 50 км/год.

На автошляхах за межами населених пунктів дозволено їхати зі швидкістю 90 км/год.

Якщо дорогу за містом обладнано розділовою смугою — 110 км/год.

На автомагістралях допускається швидкість 130 км/год.

Нагадаємо, зранку 29 грудня на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.