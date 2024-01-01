На трасах Одещини зʼявилися нові камери фіксації руху — де саме
Від сьогодні в Одесі та області почали діяти нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Наразі відомо про три нові комплекси, які розташували у різних районах регіону.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Де запрацювали камери
- 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу — селище Монаші,
- 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу — селище Михайлівка,
- 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу — Одеса.
Зазначимо, що загалом на автошляхах в України з 1 січня запрацює п’ятдесят нових автофіксаторів. Тридцять один прилад почне фіксування вперше, а дев’ятнадцять відновлять свою роботу.
Де знайти камери фотофіксації на дорозі
Перелік усіх камер є у відкритому доступі, зокрема на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України. Водія авто про наявність камери попереджає відповідний знак.
Обмеження швидкості в Україні
- У пішохідній (житловій) зоні — 20 км/год.
- У населених пунктах (містах) дозволено максимальну швидкість руху 50 км/год.
- На автошляхах за межами населених пунктів дозволено їхати зі швидкістю 90 км/год.
- Якщо дорогу за містом обладнано розділовою смугою — 110 км/год.
- На автомагістралях допускається швидкість 130 км/год.
Нагадаємо, зранку 29 грудня на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участі вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.
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