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В Одесі розслідують обставини смертельної аварії у Приморському районі

26 грудня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розслідують обставини смертельної аварії у Приморському районі
Зіткнення автівок. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі розслідують обставини смертельної аварії, яка сталася у Приморському районі міста. На розі вулиць Бориса Літвака та Великої Арнаутської зіштовхнулися два автомобілі, пасажир ВАЗ загинув на місці.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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У центральному районі Одеси не розминулися на перехресті автомобілі ВАЗ та Mercedes. За попередньою інформацією, зіткнення автівок сталося через порушення керманичами правил маневрування та встановлених обмежень швидкості руху.

З місця аварії водія "ВАЗ" госпіталізували до лікарні з  переломами ребер та грудини, забоєм  легень і рваною раною підборіддя. Його пасажир від отриманих травм загинув. Водію іномарки медики надали допомогу безпосередньо на місці автопригоди, його життю нічого не загрожує. Обох керманичів перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезі.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Слідство триває, встановлюються всі обставини автопригоди.

Інші аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Також ми повідомляли, в Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.

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