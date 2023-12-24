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Смертельна аварія на Одещині — п’яний водій збив двох жінок

24 грудня 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Смертельна аварія на Одещині — п’яний водій збив двох жінок
Автівка, яка збила людей. Фото: ГУ НП в Одеській області
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області п’яний водій скоїв наїзд на людей, що йшли по узбіччю. Постраждалі отримали травми, несумісні з життям, і загинули на місці.

Про це повідомили на сайті ГУ НП в Одеській області

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Деталі аварії

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ",  рухаючись вулицею села здійснив наїзд на двох жінок, які йшли вздовж дороги. Травми потерпілих були несумісні з життям, обидві загинули на місці події. Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він сів за кермо нетверезим. 

Яке покарання

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, яке спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання до десяти років ув'язнення.

Інші аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Також ми повідомляли, в Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.

Додамо, в Одесі під Іванівським мостом пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події.

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