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Не встиг загальмувати — в Одесі чоловіка збив потяг

9 грудня 2023 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Не встиг загальмувати — в Одесі чоловіка збив потяг
Місце аварії. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі під Іванівським мостом пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області

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Про трагедію, яка сталася сьогодні вранці, правоохоронцям повідомив черговий станції "Іванівський шляхопровід". Унаслідок наїзду пасажирського потяга, який прямував зі столиці до Одеси, потерпілий отримав травми, несумісні із життям. Зі слів машиніста, попри подані ним звукові сигнали та застосоване екстрене гальмування, уникнути наїзду на чоловіка, який сидів на коліях, не вдалося. 

Дії поліцейських 

Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого та повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей.

Смертельні аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП, в якій травмувалися люди. Йдеться про аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Додамо, смертельна аварія сталась уночі проти 3 грудня на трасі Одеса — Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події. 

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