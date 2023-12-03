Наслідки аварії на трасі. Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталась у ночі проти 3 грудня на трасі Одеса – Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За попередніми даними поліції, водій легкового автомобіля "Volkswagen Passat", мешканець Татарбунарської територіальної громади, не впорався з керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з вантажівкою "DAF". Внаслідок аварії водій легковика отримав травми, від яких загинув на місці події. Перевірка кермувальника вантажівки на стан сп'яніння вказала, що він був тверезий.

Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розслідування триває.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, особливо у темну пору доби, та бути особливо уважними на дорозі.

Інші випадки аварії

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала минулими вихідними, на Одещині сталося 71 ДТП.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що в наслідку ДТП загинула місцева мешканка.

Додамо, 15 листопада неподалік пропускного пункту Маяки — Паланка — Удобне сталася аварія, у якій травмувалися двоє людей. Наразі відомо, що седан марки Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з легковиком Skoda.