На Одещині внаслідок негоди зафіксовано 71 ДТП — де зараз найважча ситуація

ДТП на Одещині через негоду. Фото: ДСНС в Одеській області

На Одещині продовжує вирувати негода. Станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, внаслідок аварій є постраждалі. На щастя, загиблих та шпиталізованих немає.

Де саме сталися автомобільні аварії

ДТП сталися у таких населених пунктах та районах Одещини:

Біляївський — 10 повідомлень про ДТП;

Доброслав — дві аварії;

Южний — одна дорожньо-транспортна пригода;

Усатівський — шість аварій;

Чорноморський — три ДТП;

Овідіопольський — одна ДТП;

СПД №1 (Чорноморське) — одна аварія;

Березівський — дві ДТП;

Іванівський — дві дорожньо-транспортні пригоди;

Ширяївський — чотири ДТП;

Білгород-Дністровський — вісім аварій;

Татарбунарський — три ДТП;

Саратський — дві аварії;

Ізмаїльський — чотири ДТП;

Кілійський — дві аварії;

Ренійський — дві ДТП;

Балтський — одна аварія;

Любашівський — три ДТП;

Роздільнянський — дві ДТП;

В. Михайлівський — одна дорожньо-транспортна пригода;

Захарівський — дві аварії.

Ліквідація наслідків негоди в області

Серед них сім ДТП були зафіксовані за участі вантажівок. Також сталося дев'ять з'їздів з дороги рейсових автобусів.

"Безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків. Всі служби працюють у посиленому режимі", — запевнив Кіпер.

Скриншот допису з Telegram Олега Кіпера

Нагадаємо, раніше Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.