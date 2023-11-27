На Одещині внаслідок негоди зафіксовано 71 ДТП — де зараз найважча ситуація
На Одещині продовжує вирувати негода. Станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, внаслідок аварій є постраждалі. На щастя, загиблих та шпиталізованих немає.
Де саме сталися автомобільні аварії
ДТП сталися у таких населених пунктах та районах Одещини:
- Біляївський — 10 повідомлень про ДТП;
- Доброслав — дві аварії;
- Южний — одна дорожньо-транспортна пригода;
- Усатівський — шість аварій;
- Чорноморський — три ДТП;
- Овідіопольський — одна ДТП;
- СПД №1 (Чорноморське) — одна аварія;
- Березівський — дві ДТП;
- Іванівський — дві дорожньо-транспортні пригоди;
- Ширяївський — чотири ДТП;
- Білгород-Дністровський — вісім аварій;
- Татарбунарський — три ДТП;
- Саратський — дві аварії;
- Ізмаїльський — чотири ДТП;
- Кілійський — дві аварії;
- Ренійський — дві ДТП;
- Балтський — одна аварія;
- Любашівський — три ДТП;
- Роздільнянський — дві ДТП;
- В. Михайлівський — одна дорожньо-транспортна пригода;
- Захарівський — дві аварії.
Ліквідація наслідків негоди в області
Серед них сім ДТП були зафіксовані за участі вантажівок. Також сталося дев'ять з'їздів з дороги рейсових автобусів.
"Безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків. Всі служби працюють у посиленому режимі", — запевнив Кіпер.
Нагадаємо, раніше Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.
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