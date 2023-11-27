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На Одещині внаслідок негоди зафіксовано 71 ДТП — де зараз найважча ситуація

27 листопада 2023 07:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Одещині внаслідок негоди зафіксовано 71 ДТП — де зараз найважча ситуація
ДТП на Одещині через негоду. Фото: ДСНС в Одеській області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Одещині продовжує вирувати негода. Станом на ранок 27 листопада вже відомо про 71 ДТП, які сталися в області. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, внаслідок аварій є постраждалі. На щастя, загиблих та шпиталізованих немає.

Де саме сталися автомобільні аварії

ДТП сталися у таких населених пунктах та районах Одещини:

  • Біляївський — 10 повідомлень про ДТП;
  • Доброслав — дві аварії;
  • Южний — одна дорожньо-транспортна пригода;
  • Усатівський — шість аварій;
  • Чорноморський — три ДТП;
  • Овідіопольський — одна ДТП;
  • СПД №1 (Чорноморське) — одна аварія;
  • Березівський — дві ДТП;
  • Іванівський — дві дорожньо-транспортні пригоди;
  • Ширяївський — чотири ДТП;
  • Білгород-Дністровський — вісім аварій;
  • Татарбунарський — три ДТП;
  • Саратський — дві аварії;
  • Ізмаїльський — чотири ДТП;
  • Кілійський — дві аварії;
  • Ренійський — дві ДТП;
  • Балтський — одна аварія;
  • Любашівський — три ДТП;
  • Роздільнянський — дві ДТП;
  • В. Михайлівський — одна дорожньо-транспортна пригода;
  • Захарівський — дві аварії. 

Ліквідація наслідків негоди в області

Серед них сім ДТП були зафіксовані за участі вантажівок. Також сталося дев'ять з'їздів з дороги рейсових автобусів. 

 

"Безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків. Всі служби працюють у посиленому режимі", — запевнив Кіпер. 

наслідки негоди в Одесі
Скриншот допису з Telegram Олега Кіпера

Нагадаємо, раніше Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

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