В Одесской области в результате непогоды зафиксировано 71 ДТП — где сейчас самая тяжелая ситуация
В Одесской области продолжает бушевать непогода. По состоянию на утро 27 ноября уже известно о 71 ДТП, произошедших в области.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в результате аварий есть пострадавшие. К счастью, погибших и госпитализированных нет.
Где именно произошли автомобильные аварии
ДТП произошли в таких населенных пунктах и районах Одесской области:
- Беляевский — 10 сообщений о ДТП;
- Доброслав — две аварии;
- Южный — одно дорожно-транспортное происшествие;
- Усатовский — шесть аварий;
- Черноморский — три ДТП;
- Овидиопольский — одно ДТП;
- СПД №1 (Черноморское) — одна авария;
- Березовский — два ДТП;
- Ивановский — два дорожно-транспортных происшествия;
- Ширяевский — четыре ДТП;
- Белгород-Днестровский — восемь аварий;
- Татарбунарский — три ДТП;
- Саратский — две аварии;
- Измаильский — четыре ДТП;
- Килийский — две аварии;
- Ренийский — два ДТП;
- Балтский — одна авария;
- Любашевский — три ДТП;
- Раздельнянский — два ДТП;
- В. Михайловский — одно дорожно-транспортное происшествие;
- Захаровский — две аварии.
Ликвидация последствий непогоды в области
Среди них семь ДТП были зафиксированы с участием грузовиков. Также случилось девять съездов с дороги рейсовых автобусов.
"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме",— заверил Кипер.
Напомним, ранее Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят непогоде в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.
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