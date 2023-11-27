Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области в результате непогоды зафиксировано 71 ДТП — где сейчас самая тяжелая ситуация arrow

В Одесской области в результате непогоды зафиксировано 71 ДТП — где сейчас самая тяжелая ситуация

27 ноября 2023 07:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Одесской области в результате непогоды зафиксировано 71 ДТП — где сейчас самая тяжелая ситуация
ДТП в Одесской области из-за непогоды. Фото: ГСЧС в Одесской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Одесской области продолжает бушевать непогода. По состоянию на утро 27 ноября уже известно о 71 ДТП, произошедших в области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

По его словам, в результате аварий есть пострадавшие. К счастью, погибших и госпитализированных нет.

Где именно произошли автомобильные аварии

ДТП произошли в таких населенных пунктах и районах Одесской области:

  • Беляевский — 10 сообщений о ДТП;
  • Доброслав — две аварии;
  • Южный — одно дорожно-транспортное происшествие;
  • Усатовский — шесть аварий;
  • Черноморский — три ДТП;
  • Овидиопольский — одно ДТП;
  • СПД №1 (Черноморское) — одна авария;
  • Березовский — два ДТП;
  • Ивановский — два дорожно-транспортных происшествия;
  • Ширяевский — четыре ДТП;
  • Белгород-Днестровский — восемь аварий;
  • Татарбунарский — три ДТП;
  • Саратский — две аварии;
  • Измаильский — четыре ДТП;
  • Килийский — две аварии;
  • Ренийский — два ДТП;
  • Балтский — одна авария;
  • Любашевский — три ДТП;
  • Раздельнянский — два ДТП;
  • В. Михайловский — одно дорожно-транспортное происшествие;
  • Захаровский — две аварии.

Ликвидация последствий непогоды в области

Среди них семь ДТП были зафиксированы с участием грузовиков. Также случилось девять съездов с дороги рейсовых автобусов.

"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме",— заверил Кипер.

последствия непогоды в Одессе
Скриншот сообщения из Telegram Олега Кипера

Напомним, ранее Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят непогоде в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме