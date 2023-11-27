В Одесской области в результате непогоды зафиксировано 71 ДТП — где сейчас самая тяжелая ситуация

ДТП в Одесской области из-за непогоды. Фото: ГСЧС в Одесской области

В Одесской области продолжает бушевать непогода. По состоянию на утро 27 ноября уже известно о 71 ДТП, произошедших в области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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По его словам, в результате аварий есть пострадавшие. К счастью, погибших и госпитализированных нет.

Где именно произошли автомобильные аварии

ДТП произошли в таких населенных пунктах и районах Одесской области:

Беляевский — 10 сообщений о ДТП;

Доброслав — две аварии;

Южный — одно дорожно-транспортное происшествие;

Усатовский — шесть аварий;

Черноморский — три ДТП;

Овидиопольский — одно ДТП;

СПД №1 (Черноморское) — одна авария;

Березовский — два ДТП;

Ивановский — два дорожно-транспортных происшествия;

Ширяевский — четыре ДТП;

Белгород-Днестровский — восемь аварий;

Татарбунарский — три ДТП;

Саратский — две аварии;

Измаильский — четыре ДТП;

Килийский — две аварии;

Ренийский — два ДТП;

Балтский — одна авария;

Любашевский — три ДТП;

Раздельнянский — два ДТП;

В. Михайловский — одно дорожно-транспортное происшествие;

Захаровский — две аварии.

Ликвидация последствий непогоды в области

Среди них семь ДТП были зафиксированы с участием грузовиков. Также случилось девять съездов с дороги рейсовых автобусов.

"Непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме",— заверил Кипер.

Скриншот сообщения из Telegram Олега Кипера

Напомним, ранее Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят непогоде в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.