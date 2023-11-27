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Доводиться залучати БТРи — Кіпер про ліквідацію наслідків бурі на Одещині

27 листопада 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Доводиться залучати БТРи — Кіпер про ліквідацію наслідків бурі на Одещині
Ліквідація наслідків негоди в Одеській області. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Про це Олег Кіпер повідомив у Telegram.

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Кіпер наголосив, що Одещина не спить. За його словами, в області продовжуються роботи з ліквідації наслідків сніжної бурі. Наразі служби працюють у посиленому режимі.

"На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади, це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки складно в Одеському районі, але всі працюють", — йдеться в повідомленні. 

Також очільник ОВА закликав місцевих жителів не виходити без потреби з будинку та не користуватися автомобілем.

"Ще раз звертаюся до жителів Одещини та гостей регіону: поки вирує негода, прошу зайвий раз не виходити з дому та не сідати за кермо. Бережіть себе та не обтяжуйте роботу рятувальних служб!" — додав Кіпер.

Нагадаємо, що в Одеській області продовжує вирувати стихія. Так, в Одесі на вулиці Паустовського штормовий вітер пошкодив трубу, що здіймалася високо над котельнею.

Також ми повідомляли, що сильна хуртовина на Одещині знесла одну з металевих опор електропередач. Таким чином значна кількість мешканців залишилася без світла.

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