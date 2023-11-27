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Приходится привлекать БТРы — Кипер о ликвидации последствий бури в Одесской области

27 ноября 2023 01:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Приходится привлекать БТРы — Кипер о ликвидации последствий бури в Одесской области
Ликвидация последствий непогоды в Одесской области. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.

Об этом Олег Кипер сообщил в Telegram.

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Кипер подчеркнул, что Одесщина бодрствует. По его словам, в области продолжаются работы по ликвидации последствий снежной бури. В настоящее время службы работают в усиленном режиме.

"На некоторых замеченных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы. На юге области приостановились осадки, это позволяет продуктивнее работать службам. Пока сложно в Одесском районе, но все работают", — говорится в сообщении.

Также глава ОВА призвал местных жителей не выходить без нужды из дома и не пользоваться автомобилем.

"Еще раз обращаюсь к жителям Одесщины и гостям региона: пока бурлит ненастье, прошу лишний раз не выходить из дома и не садиться за руль. Берегите себя и не обременяйте работу спасательных служб!" — добавил Кипер.

Напомним, что в Одесской области продолжает бушевать стихия. Так, в Одессе на улице Паустовского штормовой ветер повредил трубу, поднимающуюся высоко над котельной.

Также мы сообщали, что сильная метель в Одесской области снесла одну из металлических опор электропередач. Таким образом, значительное количество жителей осталось без света.

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