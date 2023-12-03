В Одесской области произошла смертельная авария — подробности

Последствия аварии на трассе. Фото: Нацполиция

Смертельная авария произошла в ночь на 3 декабря на трассе Одесса – Рени. В результате происшествия один из водителей получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По предварительным данным полиции, водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat, житель Татарбунарской территориальной громады, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком "DAF". В результате аварии водитель легковушки получил травмы, от которых погиб на месте происшествия. Проверка водителя грузовика на состояние опьянения указала, что он был трезв. Правоохранители зарегистрировали происшествие в Едином реестре досудебных расследований. Расследование продолжается.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, особенно в темное время суток, и быть особенно внимательными на дороге.

Другие случаи аварии

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала в минувшие выходные, в Одесской области произошло 71 ДТП.

Также мы писали, что в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Добавим, 15 ноября недалеко от пропускного пункта Маяки — Паланка — Удобное произошла авария, в которой травмировались два человека. Пока известно, что седан марки Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Skoda.