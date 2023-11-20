Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині розслідують деталі смертельної аварії arrow

На Одещині розслідують деталі смертельної аварії

20 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині розслідують деталі смертельної аварії
Авто, яке збило пішоходів. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що в наслідку ДТП загинула місцева мешканка. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі аварії на Одещині

Водій легковика марки Volkswagen неподалік від міста Ананьїв не впорався з кермуванням та наїхав на двох пішоходів, які йшли по узбіччю. 

Внаслідок автопригоди жінка загинула на місці події, а чоловіка каретою "швидкої" доправили до лікарні, де йому діагностували перелом кісток таза, травматичний шок та політравму.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що в його організмі 1.35 проміле алкоголю.

Яке покарання загрожує

Водія затримали на місці ДТП та занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Слідство триває. 

Інші випадки аварії 

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що на автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі