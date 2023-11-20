На Одещині розслідують деталі смертельної аварії

Авто, яке збило пішоходів. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що в наслідку ДТП загинула місцева мешканка.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі аварії на Одещині

Водій легковика марки Volkswagen неподалік від міста Ананьїв не впорався з кермуванням та наїхав на двох пішоходів, які йшли по узбіччю.

Внаслідок автопригоди жінка загинула на місці події, а чоловіка каретою "швидкої" доправили до лікарні, де йому діагностували перелом кісток таза, травматичний шок та політравму.

Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що в його організмі 1.35 проміле алкоголю.

Яке покарання загрожує

Водія затримали на місці ДТП та занесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами. Слідство триває.

Інші випадки аварії

Нагадаємо, в Одесі розслідують деталі аварії, у якій загинула жінка. Подія сталася на проспекті Небесної сотні, де іномарка наїхала на постраждалу.

Також ми писали, що на автотрасі, яка пов'язує Одесу, Мелітополь та Новоазовськ, трапилася смертельна аварія: легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули.