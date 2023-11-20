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В Одесской области расследуют детали смертельной аварии

20 ноября 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области расследуют детали смертельной аварии
Авто, сбившее пешеходов. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Водитель легковушки марки Volkswagen недалеко от города Ананьев не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые шли по обочине.

В результате происшествия женщина погибла на месте происшествия, а мужчину каретой "скорой" доставили в больницу, где ему диагностировали перелом костей таза, травматический шок и политравму.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что в его организме 1,35 промилле алкоголя.

Какое наказание грозит

Водителя задержали на месте ДТП и внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами. Следствие продолжается.

Другие случаи аварии

Напомним, в Одессе расследуют детали аварии, в которой погибла женщина. Событие произошло на проспекте Небесной сотни, где иномарка наехала на пострадавшую.

Также мы писали, что на автотрассе, связывающей Одессу, Мелитополь и Новоазовск, произошла смертельная авария: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Два человека погибли.

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