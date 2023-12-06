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ДБР на Одещині розслідує обставини ДТП з поліцейським

6 грудня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ДБР на Одещині розслідує обставини ДТП з поліцейським
Машина вилетіла у кювет. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставити ДТП, у якій травмувалися люди. Йдеться по аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі інциденту 

5 грудня біля села Єреміївка сталася аварія, у якій правоохоронець сів за кермо у стані алкогольного спʼяніння та врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України та триває досудове слідство. Усім причетним загрожує до 10 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула місцева мешканка. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Додамо, від початку 2023 року в Одеській області сталося майже півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди. Таким чином регіон опинився у ТОП-5 України за кількістю аварій. 

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