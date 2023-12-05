Одещина увійшла у ТОП за кількістю аварій з потерпілими — аналітики

Знак про ДТП на дорозі. Фото: google.com

Від початку 2023 року в Одеській області сталося майже півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди. Таким чином регіон опинився у ТОП-5 України за кількістю аварій.

Про це повідомляє аналітичний центр Opendatabot.

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Зі статистичних даних відомо, що в Україні від початку року зафіксовано 19 743 ДТП з потерпілими.

Які регіони серед лідерів

Дніпропетровська область — 1 775 випадків;

Львівська область — 1 697 випадків;

Київська область — 1 631 випадок;

Одеська область — 1 300 випадків;

Харківська область — 1 160 випадків.

Зазначимо, що найчастішими причинами наразі є перевищення швидкості (38,5%) та порушення правил маневрування (22,5%).

Випадки аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула місцева мешканка.

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Додамо, смертельна аварія сталась уночі проти 3 грудня на трасі Одеса — Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події.