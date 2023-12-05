Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина увійшла у ТОП за кількістю аварій з потерпілими — аналітики arrow

Одещина увійшла у ТОП за кількістю аварій з потерпілими — аналітики

5 грудня 2023 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина увійшла у ТОП за кількістю аварій з потерпілими — аналітики
Знак про ДТП на дорозі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку 2023 року в Одеській області сталося майже півтори тисячі дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди. Таким чином регіон опинився у ТОП-5 України за кількістю аварій. 

Про це повідомляє аналітичний центр Opendatabot.

Читайте також:

Зі статистичних даних відомо, що в Україні від початку року зафіксовано 19 743 ДТП з потерпілими.

Які регіони серед лідерів

  • Дніпропетровська область — 1 775 випадків;
  • Львівська область — 1 697 випадків;
  • Київська область — 1 631 випадок;
  • Одеська область — 1 300 випадків;
  • Харківська область — 1 160 випадків.

Зазначимо, що найчастішими причинами наразі є перевищення швидкості (38,5%) та порушення правил маневрування (22,5%).

Випадки аварії на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула місцева мешканка. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Додамо, смертельна аварія сталась уночі проти 3 грудня на трасі Одеса — Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі