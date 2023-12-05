Одесчина вошла в ТОП по количеству аварий с пострадавшими — аналитики
С начала 2023 года в Одесской области произошло около полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Таким образом, регион оказался в ТОП-5 Украины по количеству аварий.
Об этом сообщает аналитический центр Opendatabot.
Из статистических данных известно, что в Украине с начала года зафиксировано 19743 ДТП с пострадавшими.
Какие регионы среди лидеров
- Днепропетровская область — 1 775 случаев;
- Львовская область — 1 697 случаев;
- Киевская область — 1 631 случай;
- Одесская область — 1 300 случаев;
- Харьковская область — 1 160 случаев.
Отметим, что наиболее частыми причинами сейчас являются превышение скорости (38,5%) и нарушение правил маневрирования (22,5%).
Случаи аварий в Одесской области
Напомним, в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.
Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.
Добавим, смертельная авария произошла в ночь на 3 декабря на трассе Одесса — Рени. В результате происшествия один из водителей получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.
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