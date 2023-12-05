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Одесчина вошла в ТОП по количеству аварий с пострадавшими — аналитики

5 декабря 2023 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесчина вошла в ТОП по количеству аварий с пострадавшими — аналитики
Знак о ДТП на дороге. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала 2023 года в Одесской области произошло около полутора тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Таким образом, регион оказался в ТОП-5 Украины по количеству аварий.

Об этом сообщает аналитический центр Opendatabot.

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Из статистических данных известно, что в Украине с начала года зафиксировано 19743 ДТП с пострадавшими.

Какие регионы среди лидеров

  • Днепропетровская область — 1 775 случаев;
  • Львовская область — 1 697 случаев;
  • Киевская область — 1 631 случай;
  • Одесская область — 1 300 случаев;
  • Харьковская область — 1 160 случаев.

Отметим, что наиболее частыми причинами сейчас являются превышение скорости (38,5%) и нарушение правил маневрирования (22,5%).

Случаи аварий в Одесской области

Напомним, в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Добавим, смертельная авария произошла в ночь на 3 декабря на трассе Одесса — Рени. В результате происшествия один из водителей получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

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