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Навмисно наїхав на людину — на Одещині сталася смертельна ДТП

4 грудня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наїхав на чоловіка і втік з місця події: поліцейські розшукали водія та повідомили йому про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Подільському районі
Поліція працює на місці аварії. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Керманич у Подільському районі навмисно наїхав на людину, яка знаходилась на проїзній частині праворуч по ходу руху автомобіля. Після скоєного, водій не зупинився перевірити потерпілого, а одразу поїхав з місця події. Від отриманих травм голови постраждалий помердо приїзду "швидкої".

Зазначимо, що допомогти чоловікові зупинилися випадкові водії, які й викликали лікарів. 

"Медики констатували смерть громадянина. Попередньо, він помер від тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тіло небіжчика направили на судово-медичну експертизу", — йдеться у повідомленні правоохоронців. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-водія затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення, а авто помістили на арештмайданчик. Слідство триває. 

Інші випадки аварії 

Нагадаємо, через негоду, яка вирувала минулими вихідними, на Одещині сталося 71 ДТП. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула місцева мешканка. 

Додамо, смертельна аварія сталась уночі проти 3 грудня на трасі Одеса — Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події. 

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