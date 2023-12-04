Наїхав на чоловіка і втік з місця події: поліцейські розшукали водія та повідомили йому про підозру у скоєнні смертельної ДТП у Подільському районі

Навмисно наїхав на людину — на Одещині сталася смертельна ДТП
В Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Деталі інциденту
Керманич у Подільському районі навмисно наїхав на людину, яка знаходилась на проїзній частині праворуч по ходу руху автомобіля. Після скоєного, водій не зупинився перевірити потерпілого, а одразу поїхав з місця події. Від отриманих травм голови постраждалий помердо приїзду "швидкої".
Зазначимо, що допомогти чоловікові зупинилися випадкові водії, які й викликали лікарів.
"Медики констатували смерть громадянина. Попередньо, він помер від тілесних ушкоджень, отриманих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тіло небіжчика направили на судово-медичну експертизу", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Яке покарання загрожує
Наразі горе-водія затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення, а авто помістили на арештмайданчик. Слідство триває.
Інші випадки аварії
Нагадаємо, через негоду, яка вирувала минулими вихідними, на Одещині сталося 71 ДТП.
Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинула місцева мешканка.
Додамо, смертельна аварія сталась уночі проти 3 грудня на трасі Одеса — Рені. Внаслідок автопригоди один із водіїв отримав травми, від яких загинув на місці події.
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