Наехал на мужчину и скрылся с места происшествия: полицейские разыскали водителя и сообщили ему о подозрении в совершении смертельного ДТП в Подольском районе

Полиция работает на месте аварии. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Кормчий в Подольском районе намеренно наехал на человека, который находился на проезжей части справа по ходу движения автомобиля. После совершенного водитель не остановился проверить потерпевшего, а сразу уехал с места происшествия. От полученных травм головы пострадавший скончался до приезда "скорой".

Отметим, что помочь мужчине остановились случайные водители, которые вызвали врачей.

"Медики констатировали смерть гражданина. Предварительно он умер от телесных повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия. Тело покойного направили на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении правоохранителей.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-водителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет заключения, а авто поместили на арестплощадку. Следствие продолжается.

Другие случаи аварии

Напомним, из-за непогоды, которая бушевала в минувшие выходные, в Одесской области произошло 71 ДТП.

Также мы писали, что в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Добавим, смертельная авария произошла в ночь на 3 декабря на трассе Одесса — Рени. В результате происшествия один из водителей получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.