Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow ДБР в Одесской области расследует обстоятельства ДТП с полицейским arrow

ДБР в Одесской области расследует обстоятельства ДТП с полицейским

6 декабря 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ДБР в Одесской области расследует обстоятельства ДТП с полицейским
Машина вылетела в кювет. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области Государственное бюро расследований (ДБР) расследует обставить ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет по аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Детали инцидента

5 декабря возле села Еремеевка произошла авария, в которой правоохранитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в грузовик. В результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК и продолжается досудебное следствие. Всем причастным грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

С начала 2023 года в Одесской области произошло почти полторы тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Таким образом, регион оказался в ТОП-5 Украины по количеству аварий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме