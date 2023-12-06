ДБР в Одесской области расследует обстоятельства ДТП с полицейским

Машина вылетела в кювет. Фото: ДБР

В Одесской области Государственное бюро расследований (ДБР) расследует обставить ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет по аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали инцидента

5 декабря возле села Еремеевка произошла авария, в которой правоохранитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в грузовик. В результате ДТП одному из пассажиров ампутированы ноги, а другой пассажир получил многочисленные переломы и ссадины. Оба травмированных были госпитализированы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 УК и продолжается досудебное следствие. Всем причастным грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одесской области стражи порядка расследуют обстоятельства смертельной аварии. Предварительно известно, что в результате ДТП погибла местная жительница.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

С начала 2023 года в Одесской области произошло почти полторы тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Таким образом, регион оказался в ТОП-5 Украины по количеству аварий.