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Не успел затормозить — в Одессе мужчину сбил поезд

9 декабря 2023 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Не успел затормозить — в Одессе мужчину сбил поезд
Место аварии. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе под Ивановским мостом пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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В Одессе поезд наехал на мужчину

О произошедшей сегодня утром трагедии правоохранителям сообщил очередной станции "Ивановский путепровод". В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из столицы в Одессу, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. По словам машиниста, несмотря на поданные им звуковые сигналы и примененное экстренное торможение избежать наезда на сидевшего на путях мужчину не удалось.

Действия полицейских

Полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли за собой гибель людей.

Смертельные аварии в Одесской области

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ДБР) расследует обставить ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет по аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

Добавим, смертельная авария произошла в ночь на 3 декабря на трассе Одесса – Рени. В результате происшествия один из водителей получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

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