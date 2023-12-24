Смертельная авария в Одесской области — пьяный водитель сбил двух женщин

Автомобиль, сбивший людей. Фото: ГУ ЧП в Одесской области

В Одесской области пьяный водитель совершил наезд на людей, шедших по обочине. Пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.

Об этом сообщили на сайте ГУ ЧП в Одесской области.

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Подробности аварии

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по улице села, совершил наезд на двух женщин, которые шли вдоль дороги. Травмы потерпевших были несовместимы с жизнью, обе погибли на месте происшествия. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он сел за руль нетрезвым.

Какое наказание

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.

Другие аварии в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Также мы сообщали, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.

Добавим, в Одессе под Ивановским мостом пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.