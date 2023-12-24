Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Смертельная авария в Одесской области — пьяный водитель сбил двух женщин arrow

Смертельная авария в Одесской области — пьяный водитель сбил двух женщин

24 декабря 2023 11:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Смертельная авария в Одесской области — пьяный водитель сбил двух женщин
Автомобиль, сбивший людей. Фото: ГУ ЧП в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области пьяный водитель совершил наезд на людей, шедших по обочине. Пострадавшие получили несовместимые с жизнью травмы и погибли на месте.

Об этом сообщили на сайте ГУ ЧП в Одесской области.

Читайте также:

Подробности аварии

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь по улице села, совершил наезд на двух женщин, которые шли вдоль дороги. Травмы потерпевших были несовместимы с жизнью, обе погибли на месте происшествия. Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он сел за руль нетрезвым.

Какое наказание

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.

Другие аварии в Одесской области

Напомним, в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.

Также мы сообщали, в Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.

Добавим, в Одессе под Ивановским мостом пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме