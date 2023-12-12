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В Одесі встановлюють обставини масштабної ДТП

12 грудня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі встановлюють обставини масштабної ДТП
Аварія на Воробйова. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

ДТП сталася вранці на розі вулиць Воробйова та Одеської. Водій легковика Nissan не пропустив маршрутне таксі, яке мало перевагу на дорозі. У результаті цього сталося зіткнення. 

У результаті поштовху, водій громадського транспорту в'їхав у припаркований автомобіль, той — ще в один, і так один за одним в автопригоду потрапили загалом ще чотири припарковані легковики.

Винуватець аварії отримав перелом шийного хребця, йому було надано медичну допомогу. Інші учасники дорожньо-транспортної пригоди не постраждали.

Повні обставити аварії встановлюється, а усіх водіїв буде перевірено на стан спʼяніння. 

Нагадаємо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП, в якій травмувалися люди. Йдеться про аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

Також ми писали, що в Одеській області затримали водія, який скоїв смертельне ДТП. Чоловік наїхав на потерпілого та зник з місця події.

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