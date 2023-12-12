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В Одессе устанавливают обстоятельства масштабного ДТП

12 декабря 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе устанавливают обстоятельства масштабного ДТП
Авария на Воробьева. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на улице Воробьева. Известно, что в результате столкновения сразу шестерых автомобилей травмировался человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

ДТП произошло утром на пересечении улиц Воробьева и Одесской. Водитель легковушки Nissan не пропустил маршрутное такси, имевшее преимущество на дороге. В результате этого произошло столкновение.

В результате толчка, водитель общественного транспорта въехал в припаркованный автомобиль, тот — еще в один, и так один за другим в автопроисшествие попали всего еще четыре припаркованные легковушки.

Виновник аварии получил перелом шейного позвонка, ему была оказана медицинская помощь. Остальные участники ДТП не пострадали.

Полные обставить аварии устанавливается, а все водители будут проверены на состояние опьянения.

Напомним, в Одесской области Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировались люди. Речь идет об аварии, где милиционер столкнулся с грузовиком.

Также мы писали, что в Одесской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на потерпевшего и скрылся с места происшествия.

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