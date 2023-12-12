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Наїхав на жінку та втік — в Одесі судитимуть правоохоронця

12 грудня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наїхав на жінку та втік — в Одесі судитимуть правоохоронця
Місце ДТП. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань. 

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Деталі інциденту 

У серпні мешканець Білгород-Дністровського виїжджав заднім ходом з двору будинку та наїхав на жінку. У авто з правоохоронцем їхала його дружина. Після скоєного подружжя перемістило потерпілу на лавку та поїхало з місця. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Яке покарання загрожує

Наразі обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 КК України передано до суду. Правоохоронцю загрожує до 8 років увʼязнення. 

Нагадаємо, в Одесі поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася на вулиці Воробйова. Відомо, що у результаті зіткнення одразу шістьох автівок травмувалася людина.

Додамо, в Одеській області Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує обставини ДТП, в якій травмувалися люди. Йдеться про аварію, де правоохоронець напідпитку зіткнувся з вантажівкою. 

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